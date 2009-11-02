У Києві лікарів кинули на амбразуру?

«Через епідемію грипу необхідно негайно вносити корективи до міського бюджету», - заявив журналістам один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Форс-мажорна ситуація, яка склалася в Києві та Україні у зв’язку з епідемією грипу, потребує оперативних та професійних дій влади. При цьому кожен повинен займатися своєю справою: лікар – лікувати, а влада – забезпечити необхідні для цього ресурси. Я підготував проект рішення Київради, який передбачає внесення змін до міського бюджету, спрямованих на боротьбу з епідемією», - зазначив Андрієвський.

За даними депутата, робочий день для лікарів продовжено на три години. При цьому дільничі лікарі не повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, а у бригад швидкої допомоги немає елементарних препаратів.

«Сьогодні лікарів кинули на амбразуру, не забезпечивши найнеобхіднішим. Тому треба терміново скоригувати бюджет, передбачивши там додаткові кошти на компенсацію лікарям та медсестрам за понаднормово відпрацьований час. Потрібно знайти додаткове фінансування для забезпечення лікарів та бригад швидкої допомоги усім необхідним для подолання епідемії», - наголосив політик.

Як повідомив Дмитро Андрієвський, уже сьогодні борг міста перед сферою охорони здоров’я перевищив 204 мільйони гривень; нинішній кризовий стан є продовженням тих недофінансувань галузі, що накопичувались у попередні роки.

«Так, наприклад, у минулому році видатки на фінансування лікувальних закладів та заходів у Києві скорочувались адміністрацією Черновецького, а скорочені обсяги були недофінансовані на 220 мільйонів гривень. При цьому всупереч вимогам Бюджетного кодексу були зменшені бюджетні призначення за захищеними статтями. Допустити повторення такої ситуації зараз не можна, на кону – здоров’я тисяч киян», - підкреслив Андрієвський.