Тимошенко накричала на міністрів

Прем’єр Юлія Тимошенко не задоволена контролем за цінами на ліки.

Про це вона заявила на нараді з виробниками лікарських засобів у Кабміні за участі керівників деяких міністерств.

"Я ще раз попереджаю і звертаюся до Державної податкової адміністрації, до Антимонопольного комітету та Держцінінспекції: або ви розберетеся з ціноутворенням - досконало, а не поверхнево, коли ви сприймаєте те, що вам підсовують, - або ваша робота мене не влаштовує", - сказала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що Державна митна служба, попри попередні доручення, не здійснює перевірку фактів декларування завищених цін на ліки при їх імпорті в Україну.

"На митниці, де вам дають ціну у 2-3 рази вищу, не розмитнюйте по таких цінах, а ставте реальну ціну", - звернулася Тимошенко до присутніх.

"Якщо ви послали інспектора, а він повернувся з нулем, звільняйте такого інспектора. Мені не потрібні перевіряльники, які взяли в зуби хабар, пішли додому відпочивати!", - сказала вона.

"Я такої формальної роботи в житті не бачила!", - обурилася Тимошенко, зриваючись на крик.

Також прем’єр висловила невдоволення роботою Міністерства охорони здоров’я та Мінекономіки у цьому питанні.

"Те, як підійшли Міністерство охорони здоров’я та Мінекономіки до ціноутворення – мене це не влаштовує. Коли вони зробили просто як фотографії і сказали: "Ну, от склалися такі ціни", - сказала вона.

Тимошенко повідомила, що перевірку зловживань на ринку ліків здійснюватиме координаційна комісія, до якої увійдуть представники ДПА, Антимонопольного комітету, Держцінінспекції та інспекції з контролю за якістю ліків.

"Також ми включимо асоціації (виробників ліків), які були би дороговказом, де є порушення, а де їх немає", - сказала вона.

"Координаційна комісія буде створена моїм простим дорученням, щоб не чекати на засідання уряду", - додала Тимошенко.

Українська правда