Видрін прикинув, скільки важать сльоза і придих Тимошенко

Юлія Тимошенко зробить все, аби виграти президентські вибори, іншого виходу у неї немає. Таку думку під час прес-конференції в «Главред-медіа» висловив політолог Дмитро Видрін.

«Вона сама вибрала свою політичну долю, зробивши ставку на образи, а не на сенси», - сказав Видрін.

Проводячи політику образів, «Тимошенко розуміє, що 90% її потенціалу – це її зовнішність, це її вбрання, це її придих, це сльоза в голосі, це уміння диригувати образами аудиторії», - зазначив політолог.

В той же час Видрін вважає, що «до наступної каденції вона (Тимошенко. – Ред.) не зможе протриматися на образах». На його думку, на наступну каденцію Тимошенко необхідно або повертатися в «боротьбу сенсів, а не образів», або йти з політики, «оскільки тримати аудиторію на згасаючій зовнішності вже буде нереально».

Виходячи з цього, Видрін переконаний, що на найближчі президентські вибори «буде кинуто все, аби перемогти або не погодитися з результатами виборів, якщо вони виявляться не в її користь».