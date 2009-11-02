У Польщу завезли «свинячий грип» з України?

У Польщі в прикордонному з Україною Перемишлі госпіталізували 4 осіб, в тому числі 1 дитину, з підозрою на захворювання грипом типу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, серед госпіталізованих сім’я, яка нещодавно побувала в Україні, та працівник прикордонної служби Польщі, який працював у пункті пропуску Корчова-Краківець (Львівська область).

Ординатор інфекційного відділення лікарні в Перемишлі Данута МАЛЕХЕР-БОБЕР сказала в прямому ефірі TVN24, що у всіх госпіталізованих ті ж симптоми хвороби: висока температура (понад 39 градусів), кашель, біль у горлі та загальне погане почуття.

За її словами, найгірше себе почуває 10-річний хлопець, в якого, крім високої температури та сильного болю голови, зафіксовано «зміни в легенях».

Ординатор додала, що працівник прикордонної служби, котрий також минулого тижня побував в Україні, почував себе хворим десь з 26 жовтня, й зголосився до лікарні після того, як почув про епідемію в Україні.

Д.МАЛЕХЕР-БОБЕР повідомила, що четверо госпіталізованих осіб знаходяться в окремому відділення й за кілька годин завдяки аналізу буде виявлено, чи дійсно вони захворіли на грип A/H1N1.

Представник польської Державної санітарної служби Томаш МІШТАЛ сказав УНІАН, що загальна ситуація у Польщі та прикордонних з Україною регіонах за вихідні не змінилась.

«Жодного росту захворювань не зафіксовано», - сказав він.

Т.МІШТАЛ сказав, що госпіталізація чотирьох осіб є єдиним випадком підозри на грип A/H1N1, підкресливши, що діагноз не підтверджено.

«Це лише підозри», - сказав він.

Т.МІШТАЛ також сказав, що польська влада поки не планує посилювати епідеміологічні заходи на спільному кордоні у зв’язку з епідемію в Україні, котра за останні два тижні забрала життя 64 людей.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня український уряд оголосив карантин в 9-ти західних областях України після того, як за попередні десять днів в країні різко зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, від яких на той момент померло понад 30 українців.

Загалом в країні з 29 жовтня по 1 листопада кількість хворих на ГРВІ зросла з в 5 разів до понад 190 чоловік, а кількість госпіталізованих осіб у 8 разів до більш як 7,5 тисячі.