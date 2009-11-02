Литвин думає, що депутати про своє здоров'я вже подбали

Верховна Рада України завтра заслухає інформацію щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

Про це сьогодні за результатами погоджувальної ради у парламенті повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Зокрема, за його словами, буде заслухана інформація щодо заходів, які робляться для виконання рішень Кабінету міністрів та Ради нацбезпеки і оборони.

В.ЛИТВИН зауважив, що головне в цій ситуації з’ясувати причини виникнення епідеміологічної ситуації. При цьому він звернув увагу, що епідемія розгорнулася у найбільш соціально незахищених областях.

В.ЛИТВИН також вчергове наголосив, що він не є прихильником того, аби примушувати народних депутатів приходити на роботу в масках. «Це одна з причин збудження населення. Бо коли побачать, що вже в затишній теплій сесійній залі депутати перестраховуються, значить треба штурмувати каси, купувати квитки і невідомо куди їхати», - сказав він.

В.ЛИТВИН також зауважив, що як тільки все населення буде забезпечене масками, то він особисто купить всім депутатам відповідні пов’язки.

Голова ВР також зауважив, що ніяких екстраординарних дезинфікуючих заходів у приміщеннях парламенту проводитися не буде. «Що стосується депутатів, то повірте мені, я думаю, що кожен вже про себе подбав. Якби так про народ подбали, то у нас не було б епідемії», - сказав він.