Фармацевти лякають закриттям аптек

Фармацевти закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА застосувати право вето до закону “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, прийнятого Верховною Радою України 20 жовтня 2009 року. В іншому разі, застерігають фармацевти, у час епідемії грипу українці ризикують залишитися без ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Надзвичайної наради фармацевтичних працівників у Києві заявив президент Аптечної професійної асоціації України Михайло ПАСІЧНИК.

При цьому він зазначив, що 75% лікарських засобів та 90% фармацевтичних субстанцій, які необхідні для вироблення ліків в Україні, імпортуються з-за кордону.

За словами М.ПАСІЧНИКА, зазначений закон передбачає повернення ціни на ліки до рівня 1 липня 2008 року.

“Це взагалі неможливо зробити. Ціни на лікарські засоби зросли по Україні з того часу приблизно на 40%. Закупівельна ціна у доларах майже не змінилась, іноді навіть зменшилась. Але ж курс виріс майже в два рази”, - сказав він.

Тож фармацевти вважають, що введення у дію зазначеного закону матиме катастрофічні наслідки як для населення України, так і для фармацевтичної галузі, зокрема, призведе до закриття на невизначений термін аптек, пригальмує роботу вітчизняних виробників ліків, зупинить імпорт та сприятиме поширенню контрабандної продукції.

У своєму зверненні до Президента України фармацевти зазначили, що, за попередніми підрахунками фахівців, втрати держави після введення в дію закону “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення” становитимуть понад 8 млрд. грн.

Водночас фармацевти визнають, що існує нестача протигрипозних ліків, які зараз користуються найбільшим попитом серед населення. Але вони вбачають в цьому і частково вину самих українців, які кинулися скуповувати у великих обсягах ліки “про запас”, спричинивши ажіотаж.

На питання УНІАН, чи займається асоціація в умовах епідемії грипу питаннями ціни на найбільш затребувані лікарські засоби, вартість яких зросла подекуди в кілька разів, М.ПАСІЧНИК відповів, що не має інформації про спекуляції.

Разом із тим, коментуючи підвищення цін на марлеві пов’язки, він відповів: “Існує багато виробників пов’язок. Є пов’язка для лікарів. Є побутові. Вони і коштують по різному: від 50 копійок до 2 гривень. Але зараз вийшла постанова Кабміну, що вони повинні коштувати не більше 1,5 гривні. Не знаю, як будемо це робити”.

“Всі кажуть - винна аптека. А нема запасів. Питають: чому нема оксолінової мазі? А її нема. Кожна аптека хоче мати товар. Питання тільки – де його взяти і за якою ціною?”, - додав М.ПАСІЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

Закон набирає чинності з дня публікації.