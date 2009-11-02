Ющенко вимагає від Тимошенко негайно переписати газові контракти з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін у газові контракти з Російською Федерацією від 19 січня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона зауважила, що досвід виконання контрактів, укладених 19 січня, довів їх безперспективність для обох сторін. З метою унеможливлення подальшої політизації та штучних загострень відносин у газовій сфері ці угоди необхідно переглянути.

В.ЮЩЕНКО в цілому схвально оцінює готовність компанії НАК «Нафтогаз України» за основними технічними та ресурсними показниками до виконання своїх функцій – як з поставок газу українським споживачам, так і транзиту російського природного газу через територію України.

«І це незважаючи на серйозні фінансові труднощі компанії, обумовлені дискримінаційними для України умовами контрактів від 19 січня 2009 року», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Водночас Президент України стурбований тим, що менш ніж за два місяці до нового року уряд не забезпечив офіційного врегулювання з російською стороною ключових параметрів рівноправного співробітництва у газовій сфері.

Прес-секретар Президента наголосила, що для України всі ризики, які випливають із угод від 19 січня 2009 року, залишаються актуальними. У цьому зв’язку глава держави вимагає від уряду вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін і доповнень у газові контракти від 19 січня. І.ВАННИКОВА уточнила, що Президент вважає за необхідне визначити оптимальні обсяги закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; встановити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року.

Крім того, на думку глави держави, необхідно врегулювати питання симетрії зобов’язань, ризиків і штрафних санкцій з урахуванням практики міжнародного співробітництва в газовій сфері, а також ключової ролі української ГТС в євразійській системі газопроводів.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Об`єм поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово вимагав від уряду і продовжує наполягати на необхідності перегляду окремих положень контрактів з метою встановлення між Україною і Росією партнерської довготривалої взаємовигідної співпраці в газовій сфері.

1 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого на сьогодні розміру ставки – 1,7 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км.

В середині жовтня НАК «Нафтогаз України» надіслав ВАТ «Газпром» свої пропозиції з корекції окремих положень газових угод.