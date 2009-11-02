На Тернопільщині захворіла третина лікарів і медсестер

У Тернопільській області захворіли 30% медичних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Богдан ОНИСЬКІВ.

Він уточнив, що йдеться як про лікарів, так і про медпрацівників середньої ланки.

Водночас начальник Управління охорони здоров’я запевнив, що в області немає проблем із медичними кадрами. “Мобілізовано студентів старших курсів, на виклик направляємо лікарів інших спеціальностей, адже це все таки дипломовані медики. Обслуговуємо всіх хворих”, - стверджує Б.ОНИСЬКІВ.

За його даними, наразі область не планує звертатися за допомогою в інші регіони. “Допомоги не просимо, ми справляємося, хоча лікарі працюють у надскладних умовах. Тим паче, що всі лікарняні заклади переведено в цілодобовий режим роботи”, - додав Б.ОНИСЬКІВ.

За його даними, у жодного із хворих лікарів не встановлено грип А/H1N1. Він також додав, що зафіксовано факт смерті одного лікаря, однак помер той від захворювання, яке не пов’язане зі “свинячим” грипом.