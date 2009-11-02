ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти
Рішення одностайне
Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Партії вільних демократів Михайла БРОДСЬКОГО та голову організації «Народна армія спасіння», депутата Київської міської ради Олександра ПАБАТА кандидатами у президенти України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ЦВК ухвалила сьогодні на своєму засіданні одноголосно.
Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив посвідчення кандидата у президенти уповноваженому представнику М.БРОДСЬКОГО у ЦВК з правом дорадчого голосу Юрію САХНУ. Сам М.БРОДСЬКИЙ на засіданні ЦВК був відсутній.
Також В.ШАПОВАЛ вручив посвідчення кандидата у президенти О.ПАБАТУ.
Крім того, ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидатів у президенти Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Юрія КОСТЕНКА та Олега ТЯГНИБОКА.