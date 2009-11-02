Вінському не сподобалося, що Тимошенко «картинно» зустрічала літак

Вінський вважає, що деякі політики намагаються використати епідемію грипу у власній PR-кампанії

Лідер Народно-патріотичного об’єднання "За демократію і справедливість" Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що паніка населення у зв’язку з поширенням епідемії "каліфорнійського" грипу штучно підігрівається політичними чинниками, пов’язаними з виборчою кампанією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

"Очевидно, що проблема, пов’язана з поширенням грипу в Україні, існує. Але треба також розуміти, що на дві третини сьогоднішній нездоровий ажіотаж в суспільстві спричинений політичною складовою», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Політик вважає, що "сьогодні деякі політики намагаються лихо людей використати в якості елемента власної PR-кампанії".

Зокрема, за словами Й.ВІНСЬКОГО, "прем’єр-міністр, замість того, щоби вночі картинно зустрічати літак з медикаментами, зобов’язана була подбати про профілактичні заходи для запобігання грипу, а також про забезпечення аптек і лікарень всіма необхідними медпрепаратами для боротьби з захворюванням".

Політик наголосив, що "нинішня відсутність у продажу елементарних марлевих масок чи оксолінової мазі є найоб’єктивнішим свідченням неготовності влади до щорічного сезонного сплеску вірусних захворювань".

"Нинішня ситуація ще раз підтверджує: керівник уряду має сконцентруватися на управлінні владною вертикаллю, а не брати участь у президентських перегонах. Тим більше, що всі нинішні потуги Юлії ТИМОШЕНКО постфактум подолати проблеми, загострення яких вона не спромоглася відвернути, приречені виглядати як передвиборчий піар", - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.