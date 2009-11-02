На Тернопільщині готують спортзали для розміщення хворих

В Тернопільській області у зв’язку зі зростанням кількості хворих готують для їх розміщення спортзали та військові частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

“Готуємо проект відведення спортивних залів, військових частин для розміщення хворих. Обліковуємо, скільки в нас є вільних ліжок в резерві, лежаків (так званих тапчанів) та інших засобів, які можуть бути використані при пристосуванні цих закладів для потреб хворих”, - поінформував Ю.ЧИЖМАРЬ. При цьому він висловив сподівання, що до використання спортзалів та військових частин не дійде.

Загалом, за його даними, порівняно з п’ятницею рівень захворюваності в області на сьогодні зріс удвічі. “Загалом на грип та ГРВІ захворіло 39,731 тис. осіб, показник захворюваності становить 364,5 на 10 тис. населення ”, - зазначив Ю.ЧИЖМАРЬ.

За його підрахунками, при нинішній динаміці захворювань в області проблеми з тим, де розміщувати хворих, виникнуть уже невдовзі. Адже три міські лікарні та обласна вже майже заповнені, є лише невеликий резерв. Відтак керівництво області прийняло рішення терміново підготувати районну лікарню, яка має бути невдовзі здана в експлуатацію. “Думаю, сьогодні-завтра адміністративні заходи будуть узгоджені, і державна комісія прийме лікарню в експлуатацію, завдяки чому отримаємо додаткові ліжкомісця. Так само розраховуємо на поліклініку Комбайнового заводу, хоча там зараз не включено опалення, тож в цьому приміщенні неможливо проводити лікарські маніпуляції”, - зауважив Ю.ЧИЖМАРЬ. При цьому додав, що планує сьогодні провести “жорстку розмову” з міським головою Романом ЗАСТАВНИМ, щоб мерія за рахунок резервних коштів забезпечила 100%-ве фінансування енергоносіїв для поліклінік Комбайного заводу, аби та могла працювати на максимум своїх можливостей. “Ми готові її за кілька днів переобладнати для розміщення хворих”, - сказав голова облдержадміністрації.