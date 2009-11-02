ЦВК завернула чотирьох незабезпечених кандадатів у президенти

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатами в Президенти України чотирьом особам.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято ЦВК на сьогоднішньому засіданні.

В усіх чотирьох претендентів були встановлені порушення норми закону про вибори Президента України в оформленні необхідних документів.

Так, ЦВК відмовила Леоніду ОСАПЧУКУ та Олені БЕССАРАБ у зв’язку з тим, що замість 2,5 млн. грн. застави, які необхідно внести кандидату у Президенти, вони внесли на розрахунковий рахунок 250 грн.

Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації Вікторії ПОЛІЩУК у зв’язку з тим, що її вік не відповідає вимогам закону - вона народилася 5 лютого 1978 року, а також не внесла грошової застави.

ЦВК також відмовила у реєстрації Петру РЕКАЛО у зв’язку з тим, що він не вніс грошової застави, передбаченої законом.