Богатирьова відбула до Молдови

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА відбула з дводенним візитом до Республіки Молдова та Придністровського регіону.

Як повідомили УНІАН в апараті РНБО, візит має на меті продовження двостороннього діалогу з усього спектру українсько-молдовських відносин та спрямований на реалізацію домовленостей, досягнутих на найвищому рівні під час нещодавнього візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Республіки Молдова.

Окрему увагу у ході візиту секретар РНБО приділить актуальним питанням врегулювання придністровського конфлікту, на основі принципів територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова.

Програма візиту передбачає проведення переговорів з в.о. Президента, головою парламенту Республіки Молдова Міхаєм ГІМПУ, прем’єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ, віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Віктором ОСІПОВИМ та віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Юрієм ЛЯНКЕ.

Підтверджуючи зацікавленість України у розвитку співробітництва з Молдовою у культурно-гуманітарній сфері, у т.ч. й у сфері забезпечення прав національних меншин, Р.БОГАТИРЬОВА обговорить зазначені питання з новим молдовським керівництвом, а також зустрінеться з представниками української громади Молдови.