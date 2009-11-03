Відкрилось засідання ВР: двоє нардепів - у захисних масках

Відкрилось пленарне засідання Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент планує заслухати інформацію керівництва Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з епідемією грипу в Україні.

У сесійній залі лише двоє народних депутатів - Олег ЛЯШКО та Сергій ШЕВЧУК (обоє члени фракції БЮТ) - у захисних масках. Крім того, у масках охорона парламенту.