Відкрилось засідання ВР: двоє нардепів - у захисних масках

10:15, 03 листопада 2009
Політика
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У масках - і охорона парламенту

Відкрилось пленарне засідання Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент планує заслухати інформацію керівництва Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з епідемією грипу в Україні.

У сесійній залі лише двоє народних депутатів - Олег ЛЯШКО та Сергій ШЕВЧУК (обоє члени фракції БЮТ) - у захисних масках. Крім того, у масках охорона парламенту.

 

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