Переворот у НУ-НС провалився: документ підроблений?

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не ухвалила рішення щодо відкликання з посади голови фракції народного депутата Миколи МАРТИНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, одразу після того, як з’явилася інформація про те, що зібрані 37 підписів депутатів за відставку М.МАРТИНЕНКА, була створена робоча група для аналізу цього документа. Р.ЗВАРИЧ зауважив, що після його ретельного вивчення та проведення зустрічей з першим заступником голови ВР Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ та керівником апарату було встановлено, що цей документ підроблений, «оскільки мова іде про службовий підлог відповідно до статті 366 Кримінального кодексу України такі діяння кваліфікуються як злочин. Ми не звинувачуємо нікого, але факт підробленого документа нами був встановлений», - сказав він. Р.ЗВАРИЧ зауважив, що підтвердженням того є той факт, що в документі, який містить 37 підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА, також вказується, що 23 жовтня було проведене засідання фракції НУ-НС, на якому розглядалося це питання. Однак насправді, за його словами, такого засідання не було.

Р.ЗВАРИЧ поінформував, що під час сьогоднішнього засідання проводилося обговорення цього питання і з’ясувалося, що деякі депутати, чиї підписи містяться в документі, взагалі ставили свій підпис не з цього питання. Народний депутат також повідомив, що після обговорення було поставлене на голосування питання про відставку М.МАРТИНЕНКА з посади лідера фракції, однак позитивного рішення не було прийнято. При цьому Р.ЗВАРИЧ уточнив, що на засіданні фракції були присутні меншість народних депутатів. «Але жодних перепон, щоб порушувати це питання немає, вони не створювалися і не будуть створюватися», - сказав він.