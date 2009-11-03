Уряд просить ГПУ назвати спекулянтів-власників аптек поіменно

Уряд звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням порушувати кримінальні справи проти власників аптек за спекуляції на ринку ліків у зв’язку з епідеміологічною ситуацією через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів.

"У нас зараз є доручення податковій та Держцінінспекції, а також прохання до Генпрокуратури буквально назвати мережу та власників поіменно. Мене абсолютно не хвилює, які прізвища стоять за кожною мережею. Генеральна прокуратура знаходиться в системі впливів Партії регіонів, Міністерство внутрішніх справ – це частина уряду, так давайте спільно зробимо все, щоб проти мародерів були порушені кримінальні справи", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.