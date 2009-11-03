Пабат має шість машин - декларація

Центральна виборча комісія оприлюднила декларації про доходи кандидата у Президенти України Олекандра ПАБАТА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, О. ПАБАТ у 2008 році мав дохід у розмірі 245 000 грн. 62 коп., який він отримав у вигляді вартості товарів, які надходять як їх гарантійна заміна. Разом з тим у власності О.ПАБАТА шість автомобілів: Maserati Spyder, SUBARU Impreza, Mercedes-Benz, Porsche Carrera, Aero 8 та Citroёn. Крім того О. ПАБАТ має земельну ділянку (7327 кв. м), квартиру (207,59 кв. м) та гараж (48 кв. м).

Родина кандидата у президенти у минулому році отримала дохід у розмірі 68 тис. 255,33 грн., з яких 3050,33 грн. – страхове відшкодування та 65 тис. 205 грн. – заробіна плата. У власності родини три автомобіля: BMW, SUBARU та Land Rover Defender. Також родина має земельну ділянку (7111 кв. м), квартиру (34,44 кв. м) та гараж (49 кв. м).

Станом на 3 листопада ЦВК офіційно зареєструвала чотирнадцятьох кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА та Михайла БРОДСЬКОГО.