Документи на реєстрацію в ЦВК подав Василь Противсіх

До Центральної виборчої комісії подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти України Василь ПРОТИВСІХ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати. Він не вніс до ЦВК заставу у розмірі 2,5 млн. грн.

Крім того, у ЦВК повідомили, що ще семеро громадян поштою надіслали документи на реєстрацію кандидатами у президенти, серед яких Віктор Борисович ЛОЗИНСЬКИЙ.