Документи на реєстрацію в ЦВК подав Василь Противсіх
12:40, 03 листопада 2009Політика
5835 0
Застава не внесена
До Центральної виборчої комісії подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти України Василь ПРОТИВСІХ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.
В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати. Він не вніс до ЦВК заставу у розмірі 2,5 млн. грн.
Крім того, у ЦВК повідомили, що ще семеро громадян поштою надіслали документи на реєстрацію кандидатами у президенти, серед яких Віктор Борисович ЛОЗИНСЬКИЙ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter