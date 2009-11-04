У ПР кажуть, що вибори відбудуться «за будь-якої погоди»

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветує будь-який закон, який вносить зміни до виборного законодавства, тому потрібен консенсус у парламенті України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам.

Він підкреслив, що необхідне «консенсусне рішення».

«Президент України В.ЮЩЕНКО на будь-який закон про вибори Президента України накладе вето, тому потрібне спільне рішення, щоб потім подолати це вето», - сказав він.

Він підкреслив, що потрібні «принципові політичні домовленості з приводу змін до закону про вибори Президента України».

«Якщо Юлія ТИМОШЕНКО не боїться виборів, то її депутати проголосують законопроект із зауваженнями Конституційного суду України», - додав він.

За його словами, «якщо хтось не голосуватиме, то він боїться виборів і свідомо створює ситуацію, щоб вибори не відбулися».

На запитання журналістів, якщо все-таки не будуть внесені зміни до закону про вибори Президента України, чи означає це, що вибори проходитимуть за нині чинним законодавством, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Вибори відбудуться за будь-якої погоди».

«Хоча досі є побоювання, що у можновладців з`явиться бажання, щоб вибори не відбулися», - підкреслив він.

У той же час О.ЄФРЕМОВ додав, що та людина, котра прийме таке рішення, «буде політичним трупом».