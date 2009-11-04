Богословська просить Рахункову палату перевірити закупівлі ліків

Кандидат на пост Президента України, народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА направила депутатський запит до Рахункової палати України з проханням перевірити всі закупівлі медикаментів і медичного устаткування за державний рахунок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кандидата.

Також І.БОГОСЛОВСЬКА направила депутатське звернення до Кабінету міністрів і Міністерства економіки з вимогою надати всю інформацію щодо розподілу добродійної допомоги, що надійшла для боротьби з епідемією.

За її словами, «Кабінет міністрів провалив підготовку до боротьби з епідемією. Ми не знаємо точних діагнозів захворювань. У нас немає медикаментів. Полиці аптек тиждень як порожні, марлеві пов`язки стали дефіцитом і їх продають з-під прилавка по 8-10 грн. І в цій ситуації Юлія ТИМОШЕНКО з трибуни Верховної Ради заявляє, що влада бореться з епідемією шляхом обліку хворих». За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «замість того, щоб визнати помилки і виправити їх, прем`єр-міністр продовжує відверто брехати і маніпулювати фактами».

Політик звертає увагу на те, що прем`єр-міністр оприлюднила статистику захворювання на грип за перші 9 місяців 2009 р., тоді як епідемія почалася в 10-му місяці, тобто в жовтні.

«Уряд знову замовчує правду і шукає ворога. Тепер крайніми виявилися аптечні мережі, хоча Кабмін міг купити ліки і підготуватися до епідемії. Це не було зроблено і зараз в пожежному порядку вимагає виділити 1 млрд. грн. на закупівлю медикаментів без проведення тендерних процедур», - зазначає І.БОГОСЛОВСЬКА.

Кандидат на пост Президента наводить конкретний приклад зловживань, коли Мінохоронздоров`я купило непридатні американські тест-системи за ціною в 5 разів вище вітчизняних. «На їх закупівлю було витрачено близько 2 млн. грн., але щоб діагностувати грип, їх потрібно ще доукомплектовувати», - заявляє політик.

«Генеральна прокуратура може і повинна в таких умовах поставити прокурорські пости в Міністерстві економіки, які контролюватимуть, у кого і за якою ціною купується все необхідне для допомоги людям. Ми не повинні допустити, щоб хтось наживався на людській біді», - заявляє І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада ц.р. Верховна рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», який передбачає збільшення на 1 млрд. грн. коштів резервного фонду держбюджету для профілактики і лікування хворих на грип.