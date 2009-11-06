Черновецький покарав тих, хто хотів його облизати

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що покарав тих посадовців, які ініціювали підвищення йому надбавки до заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав у ток-шоу «Готовий відповідати!» на телеканалі «Україна» у четвер.

«З приводу надбавки я провів службове розслідування. Людей, які поставили це питання на сесію, покарано, тому що це чиста провокація і більше нічого такого в цьому немає. Звичайно, в будь-якій структурі державній є багато чиновників, які хочуть облизати свого начальника. І я по-людськи їх розумію, але я їх про надбавку не просив», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також спростував озвучені на ток-шоу чутки про те, що Київрада планує підвищити йому зарплату в 500 разів. «У 500 разів? Дурощі якісь...», - сказав він.

При цьому мер додав, що з моменту його приходу на цей пост у столиці, завжди одержував 1 грн. заробітної плати. Решта «всіх грошей перераховувалася на відповідні державні соціальні фонди», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, за весь цей період він заощадив бюджету «до 1 млн. (грн.) як мінімум».

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня депутати Київської міської ради підвищили надбавку до заробітної плати меру столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з 30 до 40% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.

У рішенні зазначається, що воно прийняте відповідно до законодавства України про оплату праці та враховуючи особисту заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, згідно з якою йому виплачується заробітна плата у розмірі 1 грн.