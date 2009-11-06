5 медичних експертів з ЄС розпочинають роботу в Україні

В Україні сьогодні розпочинають роботу медичні експерти з Європейського Союзу.

Про це повідомили УНІАН у представництві Європейської комісії в Україні.

Єврокомісія позитивно відреагувала на офіційний запит української влади щодо надання технічної допомоги. Сьогодні команда експертів ЄС розпочне роботу в Україні.

У представництві Єврокомісії повідомляють, що команда складається з п`яти експертів, серед яких є досвідчені лікарі з Австрії, Франції, Німеччини, Латвії та Швеції. Експертів супроводжує працівник Центру моніторингу та інформації Єврокомісії, який координує втручання у сфері цивільного захисту.

Експерти покликані полегшити координування допомоги, наданої Україні Європейським Союзом і країнами-членами ЄС, оцінити ситуацію на місці та сформулювати відповідні рекомендації. Європейські лікарі підтримуватимуть зв`язок із командою Всесвітньої організації здоров`я, яка працює в Україні з понеділка, 2 листопада.

Місія команди експертів ЄС триватиме приблизно 10 днів. Це третя місія експертів, направлена до України Європейською комісією в рамках Механізму цивільного захисту Європейського Співтовариства. Попередні місії були пов`язані із повінню у західних регіонах України у серпні 2008 року і розливом нафти в Керченській затоці у листопаді 2007 року.

В ЄК нагадують, що механізм цивільного захисту європейської спільноти спрощує та підтримує мобілізацію та координацію допомоги з цивільного захисту ЄС на випадок значних надзвичайних ситуацій. Центр моніторингу та інформації ЄС, що діє під егідою Європейської комісії в Брюсселі, є операційним ядром Механізму цивільного захисту. Він працює цілодобово без вихідних та надає країнам доступ до платформи цивільного захисту Європейської Спільноти. Будь-яка країна, що постраждала внаслідок значного лиха, як в ЄС, так і за його межами, може подати заявку на надання допомоги через Центр.