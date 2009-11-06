Заступник Дубини у Москві вмовляє Газпром переписати контракти

НАК «Нафтогаз України» розраховує досягти домовленості з ВАТ «Газпром» про зміну окремих положень контрактів на постачання і транзит російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Ми ведемо переговори з «Газпромом» про коригування контрактів. Ми це не приховуємо, але неможливо за один-два дня домовитися і підписати контракти. Це стосується наших відносин з «Газпромом», - сказав він. При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не уточнив, коли може завершитися переговорний процес.

Також він додав, що на переговорах з «Газпромом» не йдеться про відстрочення платежу за спожитий у жовтні російський природний газ.

Відзначимо, сьогодні у Кабінеті Міністрів мала пройти спільна прес-конференція першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА і міністра ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКА. Проте замість І.ДІДЕНКА у прес-конференції взяв участь В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. При цьому О.КУЧЕРЕНКО повідомив, що зараз І.ДІДЕНКО перебуває у Москві на переговорах з «Газпромом».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО висунув вимогу щодо Кабміну вжити невідкладних заходів з офіційного внесення змін до газових контрактів з Російською Федерацією від 19 січня цього року.

Президент вважає необхідним визначити оптимальні об`єми закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; встановити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року. Крім того, на думку глави держави, необхідно врегулювати питання симетрії зобов`язань, ризиків і штрафних санкцій з урахуванням практики міжнародної співпраці в газовій сфері, а також ключовій ролі української ГТС в євразійській системі газопроводів.

1 вересня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявила, що прогнозує у 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого сьогодні розміру ставки – 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, у 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

У середині жовтня НАК «Нафтогаз України» направив ВАТ «Газпром» свої пропозиції щодо коригування окремих положень газових угод.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження у 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.