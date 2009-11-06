У Криму відкрили пам'ятник Леніну
20:02, 06 листопада 2009Політика
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До 92-ї річниці Жовтневої революції
Пам`ятник Володимиру Леніну відкрили комуністи в селищі на півночі Криму.
Його встановлено за ініціативою міністра освіти й науки автономії, комуніста Валерія ЛАВРОВА, сказано в повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.
Пам`ятник відкрито в четвер, 5 листопада, в селищі міського типу Вольне Джанкойського району.
Цей пам`ятник – погруддя Леніна встановлене на постаменті.
7 листопада відзначають 92-у річницю Жовтневої соціалістичної революції.
Готуючись до цієї події, комуністи Криму днями помили пам`ятник Леніну на головній площі Сімферополя
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