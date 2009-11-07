Закінчилося висування кандидатів у президенти

6 листопада о 24.00 закінчилося висунення кандидатів у президенти на виборах 17 січня 2010 р.

Реєстрація претендентів на місце керівника держави триватиме до 13 листопада.

За інформацією Центрвиборчкому, сьогодні зареєстрований шістнадцятий кандидат - лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз. ЦВК дозволила балотуватися президентові Івано-Франківської торговельно-промислової палати Василю Гуменюку, який вже місяць носить "виборче" прізвище Противсіх.

Сьогодні документи на реєстрацію подали лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко і мер Ужгорода Сергій Ратушняк.