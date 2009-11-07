Маленька війна зараз потрібна і Ющенку, і Росії - експерт

Конфлікт між Україною і РФ може виникнути через Крим.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив завідувач аналітичним відділом Інституту політичного і військового аналізу (РФ) Олександр ХРАМЧИХІН.

«Це може знадобитися і українській, і російській стороні. Це може як варіант збереження влади В.ЮЩЕНКА. Хоча я не говорю, що він це зробить, але, здається, вплутатися у війну - це єдиний спосіб залишитися при владі. Для Росії провести маленьку звитяжну війну важливо для зміцнення ілюзії про зміцнення свого впливу на пострадянському просторі, для закріплення рейтингу влади», - сказав він.

Експерт вважає, що вірогідність цього з російського боку приблизно така сама, як і з українського. «Вона незначна, однак такі мотиви самі по собі є», - сказав він.

За його словами, будь-який дрібний інцидент у Криму за бажання однієї зі сторін може викликати ескалацію.