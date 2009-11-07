Томенко вважає, що у Ющенка готують переворот

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що команда Президента України Віктора ЮЩЕНКА має вживати ефективних заходів по боротьбі з епідемією грипу, а не шукати причини для введення надзвичайного стану і перенесення дати президентських виборів.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи заяви представників Секретаріату Президента щодо доцільності введення в Україні надзвичайного стану у зв’язку з епідемією грипу.

«У сьогоднішній ситуації треба боротися з грипом, а не за владу. Складається враження, що цю історію з грипом команда Президента намагається максимально використати, аби ЮЩЕНКО якомога довше протримався при владі», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, глава держави повинен якнайшвидше підписати закон про виділення додаткових коштів на боротьбу з епідемією, а не шукати причини для введення надзвичайного стану і перенесення дати президентських виборів.

Як сказав М.ТОМЕНКО, цікавим є той факт, що заяви представників Секретаріату Президента про доцільність введення надзвичайного стану з’явилися напередодні чергової річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, яку більшість істориків розцінюють як більшовицький переворот.

«Те, що пропонується сьогодні командою Президента, це навіть не меншовицький переворот, а це більшовицький політичний переворот, який в Україні вочевидь не відбудеться», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ заявив, що не виключає введення надзвичайного стану в Україні, якщо уряду не вдасться взяти під контроль ситуацію з епідемією грипу.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що для введення в Україні надзвичайного стану у зв’язку з епідемією грипу є конституційні підстави.