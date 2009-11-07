СелПУ висунула свого кандидата в Президенти

Селянська партія України (СелПУ) висунула кандидатом на пост Президента України Віталія ЧЕРНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення 6 листопада проголосували одностайно делегати Х з’їзду СелПУ.

За словами голови партії Зіновія ХОЛОДНЮКА, у нинішній Верховній Раді представлені політичні сили, які, декларуючи свою підтримку села, не змогли вжити системних заходів щодо запобігання кризовим явищам в агропромисловому комплексі та соціальній інфраструктурі села, не зуміли створити законодавчої бази для забезпечення його сталого функціонування.

«Ми сподіваємося на підтримку всіх, кому небайдужа доля села, і готові до плідної співпраці з усіма, хто поділяє програмні завдання Селянської партії України», - зазначив З.ХОЛОДНЮК.

Натомість претендент на пост Президента від СелПУ В.ЧЕРНОВ у своєму виступі перед делегатами з’їзду наголосив на життєвій необхідності державної підтримки виробництва продукції агропромислового комплексу, яка б забезпечувала її конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, збалансування цін на промислову та сільськогосподарську продукцію.

Серед пріоритетів, зазначив В.ЧЕРНОВ, - створення ефективної системи фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу і запровадження довгострокового пільгового кредитування на розвиток виробництва.

Збільшення зайнятості населення, створення нових робочих місць за рахунок організації переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, підприємництва та малого бізнесу сприятиме закріпленню молоді на селі, а відтак і його відродженню, зауважив В.ЧЕРНОВ.

Довідка УНІАН. Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України, оприлюдненого Центральною виборчою комісією, 6 листопада завершилося висування кандидатів на пост Президента України.