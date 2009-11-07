Литвин пропонує політикам зняти маски

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політиків «припинити політичну істерію навколо епідемії грипу» та думати про її соціальні причини та наслідки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора пізно ввечері в прямому ефірі Житомирського обласного телебачення.

За словами В.ЛИТВИНА, політики мають “припинити розмови про необхідність усім людям одягти медичні маски, натомість вони самі, образно кажучи, повинні зняти маски, аби всі побачили їхні справжні політичні обличчя”.

Як наголосив В.ЛИТВИН, новою медичною проблемою в Україні високопосадовці намагаються прикрити інші проблеми, зокрема, проблему виконання закону про підвищення соціальних стандартів. «Мовляв, у нас в країні епідемія, не будемо його (цей закон - УНІАН) виконувати», - додав він.

Він підкреслив, що епідемією грипу також намагаються відволікти увагу суспільства від ряду інших загальнодержавних проблем. На його думку, головною причиною згаданої епідемії є бідність українців.

Голова ВР назвав грип передусім соціальною хворобою.