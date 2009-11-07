Тимошенко має термінове прохання до Ющенка

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА якнайшвидше підписати закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Ужгороді після відвідин Закарпатської обласної інфекційної лікарні.

«Я звертаюся до Президента з проханням терміново підписати цей закон і дати можливість одержати уряду, Міністерству охорони здоров`я цей мільярд гривень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що відсутність цих грошей дуже загальмує процедури закупівлі ліків і медичної техніки для боротьби з грипом.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила занепокоєння тим, що Президент не підписує цей закон уже протягом 3-х днів. «Ми передали три дні тому цей закон, і поки що він не підписаний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою направлення їх на профілактику і лікування хворих на грип.

Законом визначено, що розпорядником цих коштів буде Міністерство охорони здоров`я.