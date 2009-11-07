Медведєву Ющенко вже поперек горла?

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зайняв «неконструктивну позицію» стосовно Росії, і сподівається, що після президентських виборів в Україні відносини двох країн поліпшаться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав в інтерв`ю німецькому журналу «Шпігель».

«Так, у нас йде достатньо жорстка полеміка, але не між суспільством, і вже точно не між державами в цілому. А якщо говорити гранично відверто, то ця полеміка або всі ці складнощі стосуються лише однієї людини – нинішнього Президента України», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Таке в історії буває. Так, дійсно, я особисто вважаю, що Президент України зайняв вельми неконструктивну позицію стосовно нашої країни. У нього домінують русофобські уявлення. Все, що він робив останніми роками, було спрямоване на те, щоб розірвати традиційні зв`язки між Україною і Російською Федерацією», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

На думку російського президента, це супроводжувалося вельми неприємними речами: «розривом економічних домовленостей, героїзацією посібників фашизму, бажанням переробити історію». Також він додав, що «рішення про висилку тих або інших дипломатів – це просто недружній крок, і на це потрібно реагувати».

Д.МЕДВЕДЄВ сподівається, що така ситуація зміниться після обрання нового Президента України. «За деякий час в Україні відбудуться вибори. Я сподіваюся, що кінець кінцем біля керма цієї держави стануть сили, більш прагматично налаштовані відносно наших контактів», - сказав він.

Президент РФ також запевнив, що російський посол (Михайло ЗУРАБОВ – УНІАН), звичайно, приїде в Україну і приступить до своїх обов`язків. «Але це все в рамках дипломатичної практики. Такі випадки бувають і між іншими державами. Це, дійсно, була крайня форма реагування», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що звернувся (у серпні – УНІАН) безпосередньо з відкритим листом і в рамках відеоблогу до Президента України, щоб всі знали мотиви його вчинку.

«Я вважаю, що це чесно, це не якась закрита кулуарна дипломатія, коли ми в обличчя посміхаємося і прагнемо показати, що у нас все добре, а насправді робимо один одному дрібні капості», - додав він.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ зазначив: «Між Росією і Україною немає ніякого конфлікту. Це дуже близькі, братні країни, які перебувають у дуже серйозних економічних відносинах. Обсяг товарообороту, незважаючи на кризу, у нас вимірюється мільярдами доларів».