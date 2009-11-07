Тимошенко не бачить підстав для надзвичайного стану

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО як і раніше вважає, що на сьогодні в Україні немає підстав для введення надзвичайного стану у зв`язку з епідемією грипу.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Ужгороді, коментуючи на прохання УНІАН відповідну заяву секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

«Я хочу підкреслити, що коли кількість захворювань перевищує епідемічний поріг – вводиться карантин. Це і є надзвичайний стан і надзвичайні заходи в умовах епідемій інфекційних захворювань. Тому в ряді областей, зокрема і в Закарпатській, карантин запроваджено. Він припускає застосування всіх надзвичайних заходів для нерозповсюдження інфекцій. Більше з надзвичайних заходів не треба нічого, треба просто виконувати всі організаційні і медичні протоколи, які передбачені спеціальними документами і які зараз застосовуються в тих областях, де в цьому є потреба», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр, звертаючись не тільки до Президента України, а й до РНБО, підкреслила необхідність підписання закону про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

«Користуючись нагодою, я все-таки хотіла б звернутися і до РНБО, і до Президента персонально – підписати якнайшвидше закон, прийнятий майже всіма депутатами, про додаткове виділення мільярда гривень на заходи щодо боротьби з поширенням пандемії. Я думаю, що це буде дуже велика допомога від Президента, якщо він невідкладно, навіть у вихідний день, підпише цей закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в ефірі «5 каналу» секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що для введення в Україні надзвичайного стану у зв`язку з епідемією грипу є конституційні підстави.