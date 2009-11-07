Яценюк: в Україні створено «печерний капіталізм»

Кандидат у Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за радикальну зміну системи управління в державі. Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він наголошує, що для того, аби «повернути державі її природні функції, необхідна централізація влади». «Перше, що повинен зробити новий Президент, – скорочення видатків на все державне управління і централізація державної влади, бо це пов’язані речі», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що в Україні створено «печерний капіталізм». «У нас державна влада перетворилася на велику сім’ю. Хто виграв вибори – затягнули родичів, батьків, братів, тому збільшилася кількість чиновників, і державна влада фактично перетворилася на велику приватну фірму», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Політик наголосив, що в Україні панує криза цінностей і криза моралі. «Ми вибрали нових богів: у нас людина, яка не має грошей – це не людина, бо все купується і продається»- додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, сьогодні існує мораль, що «без грошей ти просто не член суспільства». Він наголосив, що таку мораль «ми повинні викорінити».

А.ЯЦЕНЮК акцентував на необхідності радикально змінити систему управління в державі. «Зараз іде боротьба між персоналіями і гаслами: за все добре проти всього поганого».

На його переконання, «йде просто зміна особистостей, але без радикальної зміни системи управління нічого не відбудеться». «Без радикальної зміни політичної системи, де членами парламенту будуть не водії, помічники, секретарі, охоронці і спеціалістки широкого профілю, а реальні професійні політики, будуть відкриті списки і відповідальність перед людьми», - додав він.

А. ЯЦЕНЮК виступає за побудову «реальної держави, яка здатна взяти на себе функцію забезпечення людині її потреб». При цьому він наголосив, що пріоритетами мають бути бюджетна медицина, де буде змінено управління системою охорони здоров’я, а також будуть змінені підходи до системи фінансування.

Він вважає ще однією пріоритетною функцією держави освіту. За його словами, до пріоритетів також належить і забезпечення діяльності правоохоронної системи, забезпечення законності і правопорядку.