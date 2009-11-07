Для Яценюка Тимошенко і Янукович - одного поля ягоди

Кандидат у Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що його ідеологією є побудова в Україні держави, яка думає про своїх громадян. Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live» .

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він заявив, що його ідеологія – це ідеологія державності. За словами політика, «держава буде втручатися в усі процеси задля одного, щоб українець почував себе людиною, а не істотою». Він наголосив, що «наша історична місія сьогодні полягає в тому, щоб негайно спроектувати українську державу». «Через 10 років ми зобов’язані вирішити проблему охорони здоров`я, яка повністю розвалена; освіти, яка розвалена; армії, яка демілітаризована», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в самий пік епідемії відвідав чотири західні області – Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку. За його словами, «весь тягар боротьби з хворобою ліг на плечі місцевої влади та лікарів». Він наголосив, що з боку центральної влади були «лише гучні заяви, але реальної допомоги не надійшло». «Все кинули на плечі місцевої влади, на плечі лікаря, і-найстрашніше: все кинули на плечі хворого»- додав політик. За його словами була паніка, коли в людей «витягували з гаманця останні гроші, коли на людській біді збагатилося кілька фармацевтичних компаній».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що сьогодні йдеться про «політичну епідемію». За його словами, діє технологія, «коли людьми починають маніпулювати». Він переконаний, що це робиться для того, аби «відволікти увагу людей від скандалу навколо зґвалтування дітей, в якому фігурують представники фракції БЮТ, від скандалу з убивством людей народним депутатом від цієї ж політичної сили, а також від ситуації навколо газу».

Політик зауважив, що сьогодні в Україні відбулася «приватизація державної влади». «Разом з приватизацією економіки, фінансового сектора приватизували органи управління», - додав він.

За його словами, на сьогодні в Верховній Раді потужно представлені Партія регіонів і БЮТ, які «нічим не відрізняються». «Це саме ті дві партії, які володіють сьогодні в Україні всім обсягом приватних державних повноважень», - додав він. А.ЯЦЕНЮК запевнив, що вони відстоюють свої інтереси, а не інтереси народу України.