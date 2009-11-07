Литвин відповів «ходакам, які його обсідають»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається, що перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ буде відправлений у відставку за ініціативою фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Умані Черкаської області, коментуючи інформацію про збір 150 підписів народних депутатів від БЮТ щодо відставки О.ЛАВРИНОВИЧА у зв’язку із порушенням ним регламенту під час вчорашнього пленарного засідання парламенту.

Голова ВР зауважив, що кожна з великих політичних сил парламенту, зокрема БЮТ і Партія регіонів, завжди мають напоготові уже зібрані підписи, які можуть бути одразу подані для вирішення того чи іншого питання.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що він не збирається перевіряти, наскільки достовірними є ці підписи.

Спікер не виключив, що якщо БЮТ і надалі намагатиметься розкручувати питання щодо відставки О.ЛАВРИНОВИЧА, то фракція Партії регіонів може порушити питання про висловлення недовіри уряду.

«На цю хвилю підписів може бути пущена інша хвиля підписів про недовіру уряду. Потрібно це зараз? Абсолютно недоречно», - сказав В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зауважив, що час від часу політичні сили намагаються дестабілізувати ситуацію у парламенті, і це пояснюється лише небажанням розглядати і приймати проект держбюджету на 2010 рік.

За словами спікера, такі залякування політичними силами одна одної є передвиборчою тактикою. «Але на виході я не бачу прийняття того чи іншого рішення», - сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи заяву представників БЮТ і НУ-НС, що О.ЛАВРИНОВИЧ порушив регламент, оголошуючи про відставку з посади керівника фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА, В.ЛИТВИН зауважив, що це є внутрішньою справою фракції НУ-НС. «Усім ходакам з цього приводу, які обсідають мене і керівника апарату, відповідь одна – прийміть своє рішення, самі визначіться, як не перетворювати цю проблему у тему загальнодержавних новин», - сказав голова ВР.