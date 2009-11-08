Ющенко: підстав для надзвичайного стану немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підстав для введення в Україні надзвичайного стану немає.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

«Я взагалі проти, щоб країна завмирала, щоб країна обмежувала свою життєдіяльність», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він наголосив, що йому б хотілось аби уряд вживав адекватні до ситуації дії, а не піарився.

За його словами, ще у квітні місяці поточного року Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала, що в світі почалася пандемія грипу.

Президент зауважив, що кожна країна мала вживати заходів для попередження епідемії. «Бути готовою до неї (пандемії – УНІАН) - це обов’язок кожного уряду, кожного лікаря», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, Україна не була готова, не було відповідних лабораторій для діагностики, тест-систем, не було проведена вакцинація, тощо.

Глава держави знову пригадав те, що Блок Юлії Тимошенко, який очолює прем’єр-міністр, звіз на свій з’їзд до Києва людей, в тому числі й з тих областей, де вже були зафіксовані смертельні випадки.

Критикуючи інші кроки уряду, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Уряд робив все навпаки від того, що вимагала епідеміологічна ситуація».