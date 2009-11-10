Грищенко знає, чого не уявляють в страшних снах жителі Брянської області

Питання про введення віз між Україною і РФ порушують ті, хто не впливає на розв’язання цього питання. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Я не чув таких офіційних пропозицій з жодного боку. Про це говорять здебільшого ті, хто насправді не впливає на розв’язання цих питань і порушують тему, щоб ще більше зіпсувати атмосферу відносин. Вона і так складна. Обидві країни мають «адвокатів судного дня», які з ранку прокидаються і думають, яким би чином ще зіпсувати українсько-російські відносини», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що введення візового режиму між Україною і Росією зачепить інтереси багатьох мільйонів росіян і українців, істотно ускладнить торгівлю і економічне співробітництво, спровокує глибоку соціальну кризу в прикордонних областях.

За словами посла, щороку близько шести мільйонів українців відвідують Росію і близько семи мільйонів росіян відпочивають, працюють, їздять в гості до України.

«У липні я зробив поїздку по сусідніх з Україною Воронезькій, Білгородській, Курській і Брянській областях Росії. В усіх цих регіонах у страшному сні не можуть собі уявити необхідність отримання віз для відвідання сусідніх українських районів. Навпаки, переді мною порушували питання про спрощення процедури проходження прикордонно-митного контролю для жителів суміжних регіонів. І зараз ми активно працюємо у цьому напрямі», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.