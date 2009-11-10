Давидович вважає, що після рішення КС депутати могли нічку і не поспати

Ярослав Давидович, екс-голова Центральної виборчої комісії, в інтерв’ю «Главреду»заявив, що Верховна Рада зобов’язана була прийняти закон про вибори Президента відразу після рішення Конституційного Суду, яким були визнані незаконними окремі норми проголосованого на той час законопроекту.

«Нарешті у парламенті почалась робота, яку треба було негайно зробити ще два тижні тому - після рішення Конституційного суду ніч не спати, а ранком видати проект закону про вибори, виходити на розгляд і його приймати. Адже це ненормально, що ми стільки днів перебуваємо в статусі держави, яка проводить виборчий процес із законом, в якому є неконституційні норми. Це нонсенс», - наголосив Давидович.

Він зауважив, що законопроект Портнова і Лавриновича був «приречений на те, що Верховна Рада до нього повернеться». «Але головне навіть не те, що окремі положення попереднього закону були технологічно виписані нерозумно. Найважливіше, що народні депутати все ж послухались здорового глузду і 227 голосами проголосували за президентський варіант закону, - підкреслив Давидович. - Чесно кажучи, я дуже задоволений, що пройшов прогресивний і незаангажований під певну політичну силу законопроект. І тепер у нас є надія на проведення чесних виборів».

Давидович перерахував норми закону, які позитивно вплинуть на виборчий процес в Україні та сприятимуть проведенню чесних і прозорих виборів. Це повернення норми про роботу громадських спостерігачів, опечатування виборчих скриньок спеціальними пломбами, встановлення результатів виборів чи підсумків голосування в межах окремого закордонного виборчого округу тощо.

Давидович підкреслив, що наступним кроком у формуванні виборчого законодавства має бути створення Кодексу виборів в Україні. «Необхідно систематизувати всі норми виборчого законодавства - по виборах народних депутатів, президента, місцевих виборів, референдуму. Це необхідно зробити для того, щоб не виникало різних технологічних підходів в одному чи іншому законі. І кодекс цей має бути прийнятий не напередодні якихось виборів, а завчасно», - наголосив Давидович.

«Більше того, повинна з’явитись норма, яка б за півроку до проведення виборів забороняла вносити будь-які зміни у законодавство. Ми ж прекрасно розуміємо, що коли закон приймають напередодні виборчих перегонів, або під час виборів, то перемагає політична доцільність, а не правова позиція. Світ взагалі не знає практики, щоб переписувати закони під час виборів», - підсумував екс-голова ЦВК.