Луценко: Ющенко свято вірить, що він буде прем'єром при Януковичу

Остаточно з підтримкою кандидатури на посаду Президента України «Народна самооборона» визначиться на з`їзді, який відбудеться наприкінці листопада. Про це заявив заступник голови Громадянського руху «Народна самооборона» Сергій ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

За словами С.ЛУЦЕНКА, «самооборонці» дійшли висновку, що реальних кандидатів серед нинішніх претендентів на посаду Президента Україні лише два - Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ. «Звичайно, симпатії абсолютної більшості членів «Народної самооборони» і багатьох інших дружніх нам громадських організацій і партій, попри всі протиріччя, переважають на боці Юлії ТИМОШЕНКО», - зазначив політик.

Водночас С.ЛУЦЕНКО заявив: «А щодо участі Віктора ЮЩЕНКА у нинішніх виборах, то проаналізуйте: за досить великий період часу (приблизно півроку) Віктор ЮЩЕНКО жодного разу не критикував дії свого колишнього опонента Віктора ЯНУКОВИЧА, що свідчить про певні домовленості. Оскільки В.ЮЩЕНКОВІ президентство не «світить» однозначно, він підтримає В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента, бо свято вірить у те, що регіонали виконають домовленості і він стане прем`єром».

«Тому останнім часом склалося враження, що учасники передвиборчих кампаній поділитися на дві частини. Девіз однієї з них - «Всі проти Юлі», - наголосив С.ЛУЦЕНКО.

Він також зазначив, що остаточно з підтримкою кандидатури на посаду Президента України «Народна самооборона» визначиться на з`їзді, який відбудеться наприкінці листопада. «Гадаю, підтримаємо того, у кого слово не розходиться з ділом», - резюмував політик.