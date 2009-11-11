Партія регіонів вимагає від Тимошенко припинити роздачу держгарантій

Партія регіонів закликає прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО припинити роздачу державних гарантій.

Про це говориться в заяві Партії регіонів, переданій УНІАН її прес-службою.

«Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО роздає державні гарантії ліворуч і праворуч, незважаючи на те, який непосильний борговий вантаж лягає на бюджети наступних років, на плечі платників податків. Ті самі бюджети, які є єдиним надійним інструментом виведення країни з кризи, вже майже наполовину «розписані» на виплати за взятими урядом ТИМОШЕНКО позиками і наданими державним гарантіям», – говориться в заяві.

Партія регіонів звинувачує прем`єр-міністра в тому, що «багатомільярдні гарантії надаються компаніям, наближеним до правлячих політичних сил, невідомим іноземним компаніям і так далі, а розплачуватися за ними будуть всі українські платники податків. Це свого роду бізнес на кризі, яка посилює труднощі економіки, лиха людей».

«Партія регіонів вимагає від уряду припинити явно корупційну, безсовісну і незаконну роздачу державних гарантій. Межу надання держгарантій, визначену законом про державний бюджет на 2009 рік, давно перейдено: майже 66 мільярдів гривень вже роздав уряд ТИМОШЕНКО, тоді як дозволено видати гарантій не більш ніж на 38 мільярдів гривень.

Народ України не повинен відповідати своїми грошима, національним багатством за авантюрну, протизаконну діяльність уряду ТИМОШЕНКО. Це повинні чітко усвідомити і уряд, і учасники «гарантійних схем», – заявляють в партії.