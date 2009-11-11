Експерт: Януковичу не сподобається бути Президентом

Для лідера Партії регіонів виникнуть проблеми після виборів Президента України як у випадку його перемоги, так і поразки. Про це сказав на прес-конференції “Політичне майбутнє Віктора ЯНУКОВИЧА” директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО.

За його словами, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ “самозамилувався”, читаючи соціологічні дослідження, де йому прогнозують перемогу, що по суті виборчої кампанії його “як такої немає”. Він наголосив, що питання другого туру є досить непростим в тому числі і для Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки йдеться про “перетікання електорату” від інших кандидатів першого туру, а також необхідна боротьба за тих, хто не підтримував жодного кандидата в першому турі. Ю.ЯКИМЕНКО наголосив, що більшою в цьому плані є проблема для Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки їй потрібно мобілізувати “помаранчевий електорат”, який не голосував за неї в першому турі.

Ю.ЯКИМЕНКО зазначив, що у разі виграшу, що для В.ЯНУКОВИЧА є “кращим варіантом, оскільки в опозиції він себе почуває дискомфортно”, в лідера Партії регіонів все-одно буде немало проблем. “Влада в нинішніх конституційних умовах буде проблемою для нього, в разі обрання його Президентом України, скільки в нього превалює прем’єрська парадигма, а не схильність до представницьких функцій”, - додав політолог. За його словами, у Президента В.ЯНУКОВИЧА мав би “бути прем’єр-міністр України, який не буде конкурентом, і не буде достатньо самостійною фігурою”, але це можливо було б не в нинішній Верховній Раді України, де в лідера Партії регіонів не буде більшості своєї. “Тому ця ситуація для нього буде дискомфортною, він не отримає тієї повноти влади, яку він хотів би отримати”, - додав Ю.ЯКИМЕНКО.

Програш на виборах Президента України стане для Віктора ЯНУКОВИЧА “початком плавного сходження з політичної траєкторії”. За його словами, навіть якщо він певний час залишатиметься лідером партії та фракції, але буде в партії пошук нового лідера. Він не виключає, що може бути частковий розкол у партії, і більшу її частину очолить “все-таки хтось з донецьких”, а частина членів партії може піти за “наприклад, за Інною БОГОСЛОВСЬКОЮ”.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що Віктор ЯНУКОВИЧ одержить поразку на президентських виборах і визнає це саме в Києво-Печерській лаврі, де він часто буває і “там повідомить про те, що він відходить від політики”. Він вважає, що на сьогодні “Москва вже не ставить на Віктора ЯНУКОВИЧА”. В.НЕБОЖЕНКО наголосив, що те, що сьогодні виборча кампанія В.ЯНУКОВИЧА “має пасивний характер” і це є свідченням того, що “це імітація виборчої кампанії”, бо “я не бачу ні бажання самого В.ЯНУКОВИЧА, ні бажання самої партії, ні Кремля бачити В.ЯНУКОВИЧА Президентом України”. Він вважає, що для Росії в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА буде втрачено можливість для проведення “антиукраїнської істерії, яка важлива для Кремля, на чому він заробляє політичні дивіденди”.

Він вважає, що в Партії регіонів буде розкол на дві частини, одна з яких буде регіональною, яка можливо, навіть збереже нинішню назву, а інша - промосковська.