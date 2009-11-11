Вибір української молоді: на вибори чи на пиво?

П’ять років тому молоді українці були в центрі «помаранчевої революції». А зараз? «Німецька хвиля» поцікавилася електоральними настроями молоді у голови Української студентської спілки Станіслава Куценка.

У студентів апатія до виборів, бо більшістю їхніх інтересів знехтували й сподівання, які молодь покладала на політиків на минулих президентських виборах, не виправдалися, каже Станіслав Куценко. «Молодь не отримала feedback, тобто вона виклалася на всі 100%, а навзаєм не отримала нічого: ні робочих місць, активне студентство не представлене в органах влади (якщо є молоді у владі, то це чи від бізнесу чи під батьківською опікою), також молоді люди не отримали обіцяного житла, достойних заробітків. І при чому минуло 5 років, а це великий термін», - каже голова студентської спілки.

За його словами, через розчарування зараз молодь не готова об’єднатися на підтримку політичної ідеї чи єдиного кандидата, як це було 2004 року. Куценко відзначив, що в Україні готові відстоювати свої політичні амбіції лише 3% молодих активістів, а більшість студентів розглядають вибори президента як можливість підзаробити.

Та й самі кандидати у президенти нині не цікавляться молоддю, вважає Станіслав Куценко. Він розповів, що його молодіжна організація запропонувала підтримку одному з «найпрогресивніших», на їхню думку, кандидату на президентський пост, втім той відмовився від допомоги молоді. «Можливо, кандидати покладаються більше на свої фінанси і на інші категорії, зокрема пенсіонерів, оскільки молодь - це люди настрою: є бажання – всією групою підуть проголосують, або «заб’ють» і підуть всією групою на пиво».

Аби позицію молоді враховували політики, Куценко пропонує починати вчити своїм правам дітей ще з дитсадочка і більше уваги приділяти самоврядуванню як у школах, так і в університетах.