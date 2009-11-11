Ющенко: Тимошенко наближає країну до дефолту

Україна наступного року витратить на повернення зовнішніх боргів 22 млрд. грн. - стільки, скільки витрачає за рік на освіту, медицину і армію разом.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив вчора, 10 листопада, у Херсоні під час зустрічі з виборцями.

З точки зору глави держави, така ситуація склалася з вини чинного уряду України, який для покриття дефіциту бюджету зробив великі зовнішні запозичення.

«До приходу уряду Тимошенко обсяг зовнішнього боргу становив до 80 млрд. грн. Поточний рік ми завершимо з обсягом зовнішнього боргу понад 200 млрд. грн. А до бюджету 2010 року вже закладено обсяг зовнішнього боргу країни понад 300 млрд. грн. Як віддавати ці борги, нікого в уряді не цікавить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що така політика уряду спрямована на один результат – дотягнути до кінця першого кварталу 2010 року і за будь-яку ціну перемогти на майбутніх президентських виборах.

Також Президент висловив здивування з приводу ситуації з короткочасними запозиченнями уряду під цінні папери Кабінету міністрів.

«Вони (члени Кабміну - УНІАН) запозичують гроші на півроку майже під 30% річних. Хто і як віддаватиме гроші з такими відсотками і з нинішнім дефіцитом бюджету?» - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, такими діями нинішній Кабмін вимиває вільні гроші з внутрішнього фінансового ринку України, які могли бути залучені бізнесом до фінансування інвестиційних проектів, і в цілому наближає країну до дефолту.