Ющенко їде в Емірати

Президент затвердив План заходів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки свого офіційного візиту до Об`єднаних Арабських Еміратів. Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави. Також В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання зазначеного Плану заходів. Довідка УНІАН. Дводенний офіційний візит до ОАЕ Президента України розпочнеться у неділю, 15 листопада.

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