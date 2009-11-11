Тимошенко: епідемія не послабляє обіймів, динаміка загрозлива

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що з 8 по 10 листопада рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Україні знов збільшився більш ніж у 2,5 разу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«З 8 по 10 листопада ми бачимо збільшення показника в 2,5-3 рази. І це свідчить про те, що епідемія не послабляє своїх обіймів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що 8 листопада з`явилася деяка тенденція до зниження захворюваності, коли було зареєстровано 34,443 тис. випадків грипу і ГРВІ, а вже на 10 листопада кількість хворих досягла 90,592 тис. осіб.

За її словами, 9 листопада в Україні в результаті ускладнень після грипу померли 19 осіб, а 10 листопада – 15.

«Це динаміка загрозлива, і вона вимагає знову термінового, більш активного втручання і більш активних дій», - упевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується ухвалити більш як десять рішень в області охорони здоров`я, зокрема про створення державної інтервенційної мережі аптек, про невідкладне переоснащення санепідемстанцій, про заборону продажу без рецепту лікаря сильнодіючих медпрепаратів, про оплату лікарям наднормативних годин роботи, про збереження заробітної плати працівникам освіти на час дії карантину, про вакцинацію, а також про заборону реклами лікарських засобів.