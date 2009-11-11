У Тимошенко кажуть, що грошей на підвищені зарплати і пенсії немає

Уряд виконуватиме закон про нові соціальні стандарти, і розрахунки зарплат і пенсій проводитимуться з урахуванням збільшення їх мінімальних розмірів, проте в Державному бюджеті на 2009 рік не передбачена їх виплата у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Додаткові витрати, які матимуть місце у зв`язку з ухваленням цього закону, не враховані в проекті закону, підписаному Президентом. Після набуття чинності законом з 1 листопада у нас виникають зобов`язання ці доплати робити, у той же час, змінами до Держбюджету вони, на жаль, не передбачені», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Втім, в.о. міністра зазначив, що для виплати підвищених зарплат і пенсій можуть бути використані кошти МВФ – за згодою Фонду.

«Вони (кошти МВФ – УНІАН) можуть бути задіяні, якщо МВФ ухвалить рішення як виняток, а рада директорів вже двічі ухвалювала таке рішення, про спрямування цих грошей на фінансування дефіциту бюджету. Для Державного бюджету це було б додатковим ресурсом, але це не є нормою і практикою роботи (МВФ – УНІАН)», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Законом України "Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати" з 1 листопада 2009 року підвищено прожитковий мінімум на одну особу до 701 грн., а для непрацездатних – до 573 грн. У зв`язку з цим виникла додаткова потреба у коштах Пенсійного фонду України: на виплату пенсій у поточному році в обсязі 717 млн. грн. і на виплату соціальної допомоги в сумі 100 млн. грн.

Верховна Рада 6 листопада внесла зміни до Держбюджету-2009, що стосуються забезпечення виплати підвищених пенсій і соцстандартів.

Законом передбачається визначити джерелом покриття додаткової потреби в ресурсах Пенсійного фонду України кошти Державного бюджету і збільшити витрати Держбюджету за програмою «Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій» на суму 717 млн. грн. Передбачається також збільшити обсяг субвенції з держскарбниці місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям на 100 млн. грн.

Збільшення витрат за вказаними бюджетними програмами пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму передбаченого законом обсягу фінансування витрат на обслуговування внутрішнього державного боргу, враховуючи фактичну економію ресурсу на вказану мету.