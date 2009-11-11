Тимошенко відновила постанови, які відмінив Ющенко
13:53, 11 листопада 2009Політика
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Коментував Біловол
|Олександр БІЛОВОЛ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Уряд повторно розглянув постанову про інвестиційні проекти з постачання того медобладнання, яке на сьогодні украй необхідне, у тому числі й апаратів штучної вентиляції легенів, устаткування для гемодіалізу і іншого устаткування, в якому дуже гостро зараз мають потребу лікарні, інфекційні відділення», - сказав О.БІЛОВОЛ.
За словами головного санітарного лікаря, уряд розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не припинить повторно дію цих постанов.
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