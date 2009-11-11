Тимошенко відновила постанови, які відмінив Ющенко

Уряд сьогодні на засіданні відновив дію постанов про надання державних гарантій для залучення іноземних кредитів державними підприємствами України для закупівлі медичного обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд повторно розглянув постанову про інвестиційні проекти з постачання того медобладнання, яке на сьогодні украй необхідне, у тому числі й апаратів штучної вентиляції легенів, устаткування для гемодіалізу і іншого устаткування, в якому дуже гостро зараз мають потребу лікарні, інфекційні відділення», - сказав О.БІЛОВОЛ.

За словами головного санітарного лікаря, уряд розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не припинить повторно дію цих постанов.