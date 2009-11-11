Ющенко: Мене не цікавить, де я буду, - мене цікавить, де ви будете

Віктор Ющенко під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольська правда в Україні» пояснив, чому він балотується в президенти на другий термін. «Мене не цікавить, де я буду, - мене цікавить, де ви будете», - наголосив Ющенко.

«Якщо ви сподіваєтеся, що Тимошенко і Янукович вам принесуть Cвободу і якщо ви прагнете до такого майбутнього, до такої системи цінностей, то ви помиляєтеся», - попередив він.

Глава держави підкреслив - сьогодні вибір не йде серед персон – Ющенко, Тимошенко, чи Янукович: «Сьогодні нації пропонують складніший тест - або ви вибираєте свободу і незалежність, демократію, але з Ющенком, або ви говорите, що вам у 2004 році було набагато краще».

Ющенко зауважив – є кандидати, які ніколи не були і не будуть демократами: «Вони не будуть шанувати свободу, а лише свою безмежну владу, і приведуть країну до тоталітаризму». «А тоталітарна Україна – це Україна без незалежності», - застеріг Президент.

«За останні роки разом з викликами ви отримали те, що вже й забули цінувати - Cвободу. І цінувати це знову ви почнете лише за однієї умови – якщо ви це втратите. Це так, як втратити кисень», - наголосив Глава держави.

«Єдиний спосіб мати українське завтра – це бути демократичною країною, - переконаний Ющенко. - Моєю метою було і залишається принести у цю країну Cвободу. Мене не цікавить, це зрозуміють чи ні, це приймуть чи ні, - я повинен виконати свою місію. У мене є п’ятеро дітей, у мене є онуки і я українець».

«Я говорю дуже просто, я не на колінах. Я як достойний президент і достойний громадянин чесно вам кажу – у вас є право вибору. Вибору не лише в персонах, а й у системі цінностей. Не заблукайте в цьому і Україна виграє», - підсумував він.