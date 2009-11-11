Лукашенко прорахував маршрут азербайджанської нафти через Україну

Лукашенко вважає, що Білорусь зможе одержувати азербайджанську нафту через територію України

Москва. 11 жовтня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Білорусь зможе одержувати азербайджанську нафту через територію України.

Про це він сказав в інтерв`ю азербайджанському агентству «Trend News» напередодні офіційного візиту Президента Азербайджанської Республіки Ільхама АЛІЄВА до Мінська 12 листопада.

«Ми прораховували маршрути поставок нафти через Україну, довго обговорювали це питання з президентом цієї країни, і в останню нашу зустріч ми про це говорили. Це маршрут поставок танкерами на українське узбережжя Чорного моря, а потім залізницею на наші нафтопереробні заводи. Ще один напрям - нафтопровід Одеса-Броди. Мені здається, цей варіант можливий, і абсолютно без проблем ми можемо поставляти на наші нафтопереробні заводи вашу дуже якісну і корисну для переробки нафту», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, треба мати на увазі, що це буде вторгненням на ринок, що вже оформився, де держави вже давно торгують і де склалися певні зв`язки.

«Тому цей процес непростий. Але треба, звичайно, і врахувати, що на сьогодні, поки експортна ціна азербайджанської нафти надвисока і не складається економіка на іншому кінці цієї труби - на нафтопереробному заводі. Але це тільки поки що. Ми прорахували ці варіанти, і як тільки ми домовимося, і економічно буде вигідно, то негайно розпочнемо реалізацію цього проекту», - сказав він

О.ЛУКАШЕНКО наголосив, що у цьому зацікавлені Азербайджан, інші прикаспійські держави, а також Україна і Білорусь.

«Ми прорахували варіанти поставок нам вуглеводневої сировини, зокрема, нафти. Звичайно, якби була зацікавленість сусідніх держав заміщенням поставляти нам нафту і газ, було б непогано. На жаль, кожний бореться за ринки, ніхто свої ринки просто так не віддасть, а для нас дуже важливо диверсифікувати поставки вуглеводневої сировини», - сказав Президент Білорусі.

«Росія - це дружня нам держава, однак, проте, диверсифікація необхідна. Ми не можемо залежати від поставок вуглеводневої сировини лише з однієї держави», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.