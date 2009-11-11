Тимошенко шукатиме управу на Ющенка в Конституційному суді

Уряд оскаржить у Конституційному Суді закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік щодо підвищення соціальних стандартів у разі його підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з послами країн «Великої вісімки», країн Європейського Союзу і представниками Єврокомісії в Україні.

«Якщо буде підписаний закон про зміни і доповнення для підвищення соціальних стандартів, ми і цей закон оскаржимо в Конституційному Суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр знову наголосила, що підвищення соціальних стандартів без економічних можливостей приведе до непрогнозованих наслідків. «Це може привести до знищення системи оплати навіть тих соціальних стандартів, які на сьогодні діють, і з великими зусиллями уряду стабільно виплачуються», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО розраховує, що КС визнає неконституційним обидва закони – закон про підвищення соцстандартів і закон про зміни до держбюджету 2009 року.

«Діючим Бюджетним кодексом України передбачено, що тільки уряд має право законодавчої ініціативи щодо змін соціальних стандартів. Жодна гілка влади, народні депутати не мають права це ініціювати. Закон про соціальні стандарти прийнятий з порушенням цього закону (Бюджетного кодексу), і я сподіваюся, що КС врахує ці обставини і винесе об`єктивне рішення», - зазначила глава уряду.